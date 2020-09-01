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    01.09.2020 - 07:00 |

    Şehitler unutulmadı

    Salgına önlem amaçlı kısıtlama getirilen Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Bornova Cumhuriyet Meydanı oldu.

    Şehitler unutulmadı

    Salgına önlem amaçlı kısıtlama getirilen Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Bornova Cumhuriyet Meydanı oldu. Başkan Mustafa İduğ, Kaymakam Fatih Genel ve Garnizon Komutanlığını temsilen Topçu Albay Ramazan Karadaş, Atatürk anıtına çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol, Işıkkent’teki Polis Şehitliği’ne gitti. Akşam saatlerinde ise kortej düzenlendi. Başkan İduğ ve eşi Ufuk İduğ, Bornova Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu (BOHOT) ile birlikte efe başlığıyla yürüdü. Çevre Yolu Bornova Viyadükleri altından başlayan yürüyüş, ay yıldızlı bayraklarla donatılan Mustafa Kemal Caddesi boyunca sürdü.

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