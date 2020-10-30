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    HaberlerEge Haberleri Sekiz yelkenliyle Cumhuriyet turu
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    30.10.2020 - 07:00 |

    Sekiz yelkenliyle Cumhuriyet turu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı.

    Sekiz yelkenliyle Cumhuriyet turu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı. İzmir Marina’dan Bostanlı’ya kadar tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunan tekneler, Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı.

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