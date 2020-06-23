Sektörün hedefi 1 milyar euro...

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği’nin (TAGYAD) düzenlediği TAGYAD Sohbetleri Toplantısı’nda Türk organik sektörünün 30 yıllık gelişimi masaya yatırıldı. Dünya organik sektörünün 100 milyar euroya ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk organik sektörünün bu pastadan 500 milyon euro pay aldığını, hedeflerinin 1 milyar euroluk büyüklüğe ulaşmak olduğunu söyledi. Işık, “İlk önce Türkiye’nin dünya lideri olduğu incir, üzüm, kayısı ve fındık ile başlayan organik üretimimiz bugün gıdanın haricinde tekstil, pamuk, pamuk ipliği, yağlar, kozmetik olmak üzere pek çok sektöre yaygınlaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın logosunun olmadığı hiçbir ürün organik değil. Köyden getirilenler, naturel ürünlerdir” diye konuştu.