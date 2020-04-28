Selvitopu, maske üretimini inceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınına karşı Barış Semt Merkezi dikiş atölyesinde günde yaklaşık 2 bin 500 maske diken gönüllüleri ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selvitopu, hazırlanan maskelerin paketlenmesine de yardım etti. Gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Selvitopu, “Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.