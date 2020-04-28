28.04.2020 - 07:00 |
Selvitopu, maske üretimini inceledi
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınına karşı Barış Semt Merkezi dikiş atölyesinde günde yaklaşık 2 bin 500 maske diken gönüllüleri ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınına karşı Barış Semt Merkezi dikiş atölyesinde günde yaklaşık 2 bin 500 maske diken gönüllüleri ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selvitopu, hazırlanan maskelerin paketlenmesine de yardım etti. Gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Selvitopu, “Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.