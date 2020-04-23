23.04.2020 - 00:02 |
Selvitopu tek tek dağıttı
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazarlarda vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Selvitopu, “23 Nisan coşkusunu, evlerimizde de olsak hep birlikte yaşayalım” dedi. Başkan Selvitopu, bu akşam saat 21.00’de herkesi balkonlarda İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.