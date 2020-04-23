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    HaberlerEge Haberleri Selvitopu tek tek dağıttı
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    23.04.2020 - 00:02 |

    Selvitopu tek tek dağıttı

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazarlarda vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

    Selvitopu tek tek dağıttı

    Selvitopu, “23 Nisan coşkusunu, evlerimizde de olsak hep birlikte yaşayalım” dedi. Başkan Selvitopu, bu akşam saat 21.00’de herkesi balkonlarda İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

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