Şemsiyelerim kitabı raflarda

Beko Dikmen, Yakın Kitabevi yayını Meşe Kitaplığı’ndan geçen ay çıkan kitabı ‘Şemsiyelerim’de zorluklarla dolu yaşamında ayakta durma savaşını, okurlarıyla paylaşıyor. Kitap, Ada Gazinosu, Efes Oteli gibi ünlü eğlence mekânların kültürel etkinliklerine, tenis sporuna; Alsancak, Hatay, Balçova gibi semtlere Dikmen’in perspektifinden uzanıyor. Yazar, çocuk doktoru eşi Oktay Dikmen’in hekimlik macerası ve 90’ların sonunda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı olan oğlu Mert Dikmen ile turizm deneyimlerini de aktarıyor.