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    HaberlerEge Haberleri Sengel, Belevililerin sorunlarını not aldı
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    14.11.2020 - 07:00 |

    Sengel, Belevililerin sorunlarını not aldı

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi’ye gerçekleştirdiği akşam ziyaretinde köy halkıyla buluştu.

    Sengel, Belevililerin sorunlarını not aldı

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi’ye gerçekleştirdiği akşam ziyaretinde köy halkıyla buluştu. Köy meydanında vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Sengel’e köylüler, Domuz Gediği Mevki’nde yapılan yol çalışması için teşekkür etti. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sengel de, yapılması istenen işleri not aldı.

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