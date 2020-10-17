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    HaberlerEge Haberleri Sepetçiler bölgesinin sorunları çözülüyor
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    17.10.2020 - 07:00 |

    Sepetçiler bölgesinin sorunları çözülüyor

    Söke Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi’nden Atatürk Mahallesi’ne uzanan Kızıl Kilise Deresi’nin, Atatürk Mahallesi’nde yer alan sepetçiler bölgesinde kalan kısmı temizlemeye başladı.

    Sepetçiler bölgesinin sorunları çözülüyor

    Söke Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi’nden Atatürk Mahallesi’ne uzanan Kızıl Kilise Deresi’nin, Atatürk Mahallesi’nde yer alan sepetçiler bölgesinde kalan kısmı temizlemeye başladı. Başkan Levent Tuncel, sepetçilik yapan Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yıllardır yaşanan soruna köklü çözüm arayışı içinde olduklarını belirten Tuncel, vatandaşlardan çevreye daha duyarlı olmalarını istedi.

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