‘Seri sürecek’

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta maçında Niğde Anadolu FK’yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah beyazlılar, 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. İnegölspor’u 5-1 deviren Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, 5’te 5 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi, “Oyuncularımı kutluyorum. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. İyi mücadele ediyoruz ve karşılığını alıyoruz. Serimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.