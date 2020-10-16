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    HaberlerEge Haberleri ‘Seri sürecek’
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    16.10.2020 - 07:00 |

    ‘Seri sürecek’

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta maçında Niğde Anadolu FK’yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı.

    ‘Seri sürecek’

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta maçında Niğde Anadolu FK’yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah beyazlılar, 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. İnegölspor’u 5-1 deviren Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, 5’te 5 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi, “Oyuncularımı kutluyorum. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. İyi mücadele ediyoruz ve karşılığını alıyoruz. Serimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

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