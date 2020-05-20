Servisçiler destek bekliyor

Salgın nedeniyle okulların kapatılması sonucu servisleriniçalışamadığını belirten İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yerel yönetimlerden ve hükümetten beklentilerini açıkladı. Yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğunun büyük yük getirdiğine değinen Bostancı, “Ücretler nedeniyle velilerle sorunlar yaşıyoruz” dedi. Bostancı, yerel yönetimlerden taleplerini sıraladı:

Tarifelere pandemi ayarı

Kent geneline dezenfektan merkezleri kurulmalı. Çalışma ruhsatı vb. tüm belgelerin sürelerinin başvuruya gerek kalmaksızın 31.12. 2020 tarihine uzatılması. Mobil ekibin hayata geçirilmesi ve korsan taşımacılık ile etkin mücadele edilmesi. Esnafımıza diğer toplu taşıma faaliyetlerinde çalışma imkanının sağlanması. Araçlarda yaş şartının aranmaması konusunda destek verilip esnafımızın maliyetlerinin asgariye düşmesi. Şehir içi ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara akaryakıt desteği sağlanmalı. Ticari plakası / belediye ruhsatı askıya alınan, iptal edilenlere haklarının iade edilmesi sağlanmalıdır. Pandemi sürecinde tarifelerde fiyat ayarlaması yapılması.”

Belgelere düzenleme

Hükümetten beklentiler ise şöyle oldu: Vergi barışı sağlanması. Servisçilerin, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamına alınmalı. Vergisiz akaryakıt imkanı sağlanmalı. Trafik sigortası ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. Kredi taksitlerinin, vergi ve SGK primlerinin taksitlendirilip faizsiz ötelenmesi. Esnek ödemeli ve faizsiz kredi kullanımı sağlanması. Yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinin, servisçi esnafına da sunulması. Zorunlu tutulan kamera sistemlerinin TSE standartlarının tüm Türkiye‘de aynı olması. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin daha düşük olması, sigorta primlerinde sadece tavan fiyat belirlenerek rekabet sağlanması. Rehber Personel şartlarının, diğer şartları taşıması koşuluyla ilköğretim mezunu ve 20 yaşa çekilmesi. Esnafın sırtından geçinen komisyoncu ve rant gruplarının aradan çıkartılarak maliyetin daha ekonomik hale getirilmesinin sağlanması. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin şoförlerimizde mevcut olan SRC belgeleri sebebiyle istenmemesi.

Ulaşım Bilim Kurulu

Bilim Kurulu’nun başarılı işlere imza attığını sözlerine ekleyen Bostancı, “Ulaşım Bilim Kurulu’nun oluşturulmasında yarar var. Bürokratların dinleyici olması, sektör temsilcilerinin sorunları konuşması önemli. Sektöre ve toplum sağlığına büyük fayda sağlanır” dedi.