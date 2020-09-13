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    13.09.2020 - 07:00 | | AA

    Servisçileri sevindiren erteleme kararı

    Okul servis araçlarında zorunlu hale getirilen üç nokta emniyet kemeri, mesleki yeterlilik belgesi, oturmaya duyarlı koltuk sensörü, iç kamera ve kayıt sistemlerinin bir yıl ertelenmesi servisçiler tarafından sevinçle karşılandı.

    Servisçileri sevindiren erteleme kararı

    Okul servis araçlarında zorunlu hale getirilen üç nokta emniyet kemeri, mesleki yeterlilik belgesi, oturmaya duyarlı koltuk sensörü, iç kamera ve kayıt sistemlerinin bir yıl ertelenmesi servisçiler tarafından sevinçle karşılandı.
    Ertelemenin servisçileri maddi olarak çok rahatlattığını belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) önderliğinde bir toplantı da yapılacak. Servisçilerin durumları masaya yatırılacak” dedi.

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