Sesimiz daha gür çıkmalı!

İzmir’deki deprem felaketiyle birlikte kent sakinleri olarak acıyı ne denli yüreğimizde yaşadığımızı anlatmaya kelimeler yetmez.

Belki evimiz depremden etkilenmemiş olabilir lakin dostlarımızı kaybettik, sevdiklerimiz yaralandı. Küçücük evlatlarımızı toprağa verdiğimiz bir süreç yaşadık. Bana göre ulusal yas dahi ilan edilebilecek bir facianın akabinde ne oldu biliyor musunuz? İzmir takımlarımız sahaya çıktı ve maç yaptı.

Peki İzmir kulüplerinin futbolcuları ve teknik heyeti bu kentte ikamet etmiyor mu? Aileleri ve sevdikleri İzmir’de yaşamıyor mu? Enkaz altından bunca cansız bedenin çıktığı, yıkılmayan evlerde vitrinlerin, dolapların, televizyonların devrildiği bir depremin ardından İzmir takımlarının maçları neden ertelenmedi?

Deprem psikolojisinin ortasında kalan oyuncularımızın performansının bundan etkilendiği açık değil mi? Aklı ve yüreği enkaz altında kalanlarla atan futbolcularımızın adeta bir robot misali sahaya sürülmesini kesinlikle doğru bulmuyorum.

Depremin bir gün sonrası oynanacak Göztepe-Alanyaspor maçının ertelendiğini söyleyenler çıkacaktır bu yazıyı okuyunca. Bense diyorum ki bir hafta sonraki maçları da ertelenmeliydi İzmirlilerin.

Düşünün ki koronavirüs, bedeni etkileyen bir sağlık problemi. Peki ya bozulan psikolojiler?

Eğer cevabınız evet ise, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçlar gibi, İzmir takımlarının maçları da ertelenmeliydi.

Lakin burada duyarlılığın yalnızca TFF’den gelmesini beklemek de yanlış. Bu talep doğrudan İzmir kulüplerini destekleyecek bir lobiden gelmeliydi. Bu noktada eksiğimizin büyük olduğunu görmek gerekiyor.

İzmir kulüplerinin her biri kendi hakkını savunma noktasında son dönemde oldukça başarılı bir performansa sahip. Buna karşın yine de kent lobisinin kulüplerin ardında kapı gibi durması, takımlarımızı Ankara ve İstanbul’da savunması çok daha farklı bir ivme kazandıracaktır.

Diliyorum ki felaketlerle geçirdiğimiz 2020 sonrasında, gelecek yıl bu konuda da bir ilerleme kaydetme şansımız olacaktır.

Son olarak kentte birçok kulübümüzün teknik heyetinden ve kadrosundan gelen koronavirüs haberlerinin sonunda Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in de koronavirüse yakalandığını üzüntüyle öğrendim. Başkan Sepil’in şahsında, Türk sporuna emek veren isimler başta olmak üzere tüm spor camiamıza ve bu hastalıktan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.