Sevinçleri paylaşıyor

Aileye, içinde yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının bulunduğu özel bebek çantaları hediye edildi. Başkan Ömer Günel, 2020 yılında 208 aileyi ziyaret ettiklerini, 1 Ocak’tan bu yana 25 bebeğe ‘hoşgeldin’ dendiğini söyledi, “Her bebek yaşama olan sevgimizi, bağlılığımızı çoğaltan büyük bir sevinçtir. Sevinçler paylaştıkça çoğalır” dedi.



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Kuşadası Belediyesi, Yeniköy yolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığı’nda yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında mescit yapımına başladı. Fen İşleri ekiplerince, bugüne kadar mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.