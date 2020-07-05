SEY Vakfı’nın hedefi, fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istediklerini belirten SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Tek başımıza değil ama el birliği ile bunu yapabiliriz. Bursu kazanmanın temel koşulu, aile geçiminin asgari ücretle sağlanması ya da anne ve babanın işsiz olması” dedi.



Öncelik miniklerin



Vakıf Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor ise, “Öğrenci bursları genellikle üniversite kademesinde veriliyor. Halbuki, araştırmalar gösteriyor ki bir ülkede ana sınıfı ya da ilkoku çağıdaki çocuğa yapılan 1 dolar yatırım, ülkeye 7 dolar olarak geri dönüyor. Lise, üniversite öğrencileri için de projelerimiz olacak ama asıl, küçük yaş grubuna yoğunlaşacağız” diye konuştu.



SEY Vakfı Gelecek Bursu başvuruları, 30 Temmuz’a kadar, seyvakfi.org internet sitesi üzerinden yapılabilecek.