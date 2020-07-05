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    HaberlerEge Haberleri SEY Vakfı’nın hedefi, fırsat eşitliği
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    05.07.2020 - 00:01 |

    SEY Vakfı’nın hedefi, fırsat eşitliği

    Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın kurucuları Semra ve Enver Yücel adına, ‘Bir çocuktan bir umut yaratmak’ hedefiyle mayıs ayında faaliyete başlayan SEY Vakfı, anaokulu ve ilkokul çağındaki dezavantajlı 20 çocuğa tam eğitim bursu verecek.

    SEY Vakfı’nın hedefi, fırsat eşitliği

    Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istediklerini belirten SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Tek başımıza değil ama el birliği ile bunu yapabiliriz. Bursu kazanmanın temel koşulu, aile geçiminin asgari ücretle sağlanması ya da anne ve babanın işsiz olması” dedi.

    Öncelik miniklerin

    Vakıf Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor ise, “Öğrenci bursları genellikle üniversite kademesinde veriliyor. Halbuki, araştırmalar gösteriyor ki bir ülkede ana sınıfı ya da ilkoku çağıdaki çocuğa yapılan 1 dolar yatırım, ülkeye 7 dolar olarak geri dönüyor. Lise, üniversite öğrencileri için de projelerimiz olacak ama asıl, küçük yaş grubuna yoğunlaşacağız” diye konuştu.

    SEY Vakfı Gelecek Bursu başvuruları, 30 Temmuz’a kadar, seyvakfi.org internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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