Şeytan 3’te 3 peşinde

TFF 1. Lig’de son iki maçında Bursaspor (D) ve Beypiliç Boluspor’u 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu, bugün deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor’la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabaka TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Can, kaleci Emirhan ve sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ligde Play Off hattının 1 puan gerisinde 8. sırada yer alan 34 puanlı Altınordu, 13 puanı bulunan 17. basamaktaki Başkent temsilcisini yenerek ilk 6 yarışını sürdürmek istiyor. Altınordu, ilk yarıda evinde Ankaraspor’u 2-0 mağlup etmişti.