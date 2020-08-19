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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Mirkan’la anlaşma sağlayamadı
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Şeytan, Mirkan’la anlaşma sağlayamadı

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’da golcü arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine aldığı Mirkan Aydın’ın transferi gerçekleşmedi.

    Şeytan, Mirkan’la anlaşma sağlayamadı

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’da golcü arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine aldığı Mirkan Aydın’ın transferi gerçekleşmedi. Hatayspor’la şampiyonluk sevinci yaşayan gurbetçi futbolcunun kulübünde kalacağı öğrenildi. İzmir ekibi bir süredir temas halinde olduğu eski oyuncusundan umudunu kesti. Altınordu’nun listesindeki Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek de Belçika ekibi Westerlo’ya transfer olmuştu. İki forvet adayından sonuç alamayan Şeytan, alternatif isimlere yönelecek.

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