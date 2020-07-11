Şeytan’ın eli rahatladı

Altınordu, rakibinin son haftaya tatil havasında girmesiyle rahatladı. Ligde düşme ya da çıkma gibi bir amacı bulunmayan 10. sıradaki Giresunspor’da maç başı ücretle oynayan 6 futbolcuya ödeme yapmak istemeyen yönetim bu oyunculara izin verdi. İddiasız kalmaları nedeniyle Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan takımdan ayrıldı.