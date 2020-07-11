11.07.2020 - 00:00 |
Şeytan’ın eli rahatladı
TFF 1. Lig’de yarın evinde oynayacağı Giresunspor maçından 1 puan çıkarması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede kalışını resmen ilan edecek
Altınordu, rakibinin son haftaya tatil havasında girmesiyle rahatladı. Ligde düşme ya da çıkma gibi bir amacı bulunmayan 10. sıradaki Giresunspor’da maç başı ücretle oynayan 6 futbolcuya ödeme yapmak istemeyen yönetim bu oyunculara izin verdi. İddiasız kalmaları nedeniyle Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan takımdan ayrıldı.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.