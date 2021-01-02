BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan'ın rakibi Balıkesirspor
    ABONE OL
    02.01.2021 - 07:00 |

    Şeytan'ın rakibi Balıkesirspor

    TFF 1. Lig’de deplasmanda oynadığı son 2 maçında Giresunspor’a 2-0, Tuzlaspor’a 4-1 yenilerek Play Off hattından çıkan Altınordu, bugün ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek.

    Şeytan'ın rakibi Balıkesirspor

    TFF 1. Lig’de deplasmanda oynadığı son 2 maçında Giresunspor’a 2-0, Tuzlaspor’a 4-1 yenilerek Play Off hattından çıkan Altınordu, bugün ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman forma giyemeyecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Sıradaki Haber