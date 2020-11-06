Sıcak yuva seferberliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi’ndeki (İZUM) günlük bilgilendirme toplantısında bu müjdeyi verdi, “Hilton olarak bilinen, yüzde 23,5’lik payı belediyemize ait olan, 5 yıldızlı otel binasının 380 odasını depremzede ailelerimize açıyoruz. Ata Holding ile görüştük. Bu 380 odanın tamamını, en az 3 ay vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi. Depremzedeler için başlatılan kampanyalar hakkında da bilgi veren Soyer, “Halkın Bakkalı’ndan alınan erzak destekleri 13 milyona yaklaştı. 81 ilden değil 340 ayrı noktadan destekler alıyoruz. ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyamıza 10 milyon 180 770 bin TL ulaşmış durumda. Muazzam bir talep var” dedi.

5 ay garanti

Depremzedeler için Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere’deki konutlarını da kullanıma açacaklarını açıklayan Soyer, şunları söyledi: “4 bloğumuz var. Her birinde 56 daire var. Toplamda 224 konutu da 380 üzerine ilave edebilirsiniz. Bir de Gaziemir eski semt terminal alanında 58 yaşam alanını depremzedelerimiz için kullanacağız. Bin 100 hane için 5 aylık bedeli garanti altına almış durumdayız. 662 evi yine vatandaşlarımızın emrinde kullanabilecek durumdayız. 1762 hanemiz için bugünden itibaren yaşam alanı sunacak durumdayız.”

Vekillere çağrı

Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan depremzedelerin listesini kendileriyle paylaşmasını da istedi, Uzundere’deki 224 konutun çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, karyola ve yatak ihtiyaçlarını da kendilerinin sağlayacağını kaydetti. Milletvekillerine de seslenen Soyer, “Her biri en az bir haneye sahip çıksınlar” dedi.

ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Başkan Soyer, milletvekilerini de konut yardımına desteğe çağırırken, Buca Başkanı Erhan Kılıç, kampanyaya 15 bin lira kira yardımında bulundu. Depremzedeler için stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını açan Avcılar İnşaat, dün 100 daireyi ailelere teslim etti. EÜ personelinin başvuruları doğrultusunda da Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, EÜ Konukevi ve Öğrenci köyü Egelilere yuva oluyor.