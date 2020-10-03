Şiddeti anlattılar

Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçenin tamamında yürütülen proje, ilk olarak Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinden başlatıldı. Kadına karşı şiddete farkındalık yaratmak ve kaldırılması gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi hakkında bilinç oluşturmak isteyen ekipler, mahalleleri gezerek teker teker Bucalı kadınların kapıları çaldı. Çalışma kapsamımda içinde İstanbul Sözleşmesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından hazırlanan şiddete karşı farkındalık kitapçığı, maske ve dezenfektan da yer alan bin adet çanta dağıtıldı. Evlerin bahçelerinde kadınlarla görüşen danışmanlar, merkezin ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemini, fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddete karşı dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.