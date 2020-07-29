Sıfır atık sözü verdi

Balıkesir, ilk kez Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, konusunda uzman birer moderatörün bulunduğu 5 atölye masasında katılımcılar; deniz ve kıyı kirliliği, kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bilinci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler gibi konu başlıklarını çalıştı. Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Edremit Kent Konseyi, Burhaniye Kent Konseyi, Ayvalık Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, Havran Kent Konseyi, Edremit Çevre Platformu ve Körfez Çevre Platformları ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda ayrıca “Balıkesir’de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” paneli ve ‘En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği’ konferansı düzenlendi.

Birliktelik mesajı

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, bölgenin sorunlarını aklın ve bilimin ışığında çözeceklerini belirtti. Büyükşehir’le birlikte Körfez bölgesinde büyük bir değişim başladığını söyleyen Yılmaz, vahşi depolamanın önüne geçmek için kurulan entegre tesisle çöpten elektrik üretmeye başladıklarını ifade etti. Çevre ve iklimle ilgili konuları birlikte çözeceklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “İkinci bir Balıkesir yok” dedi.

‘Çöp sorunu kalkacak’

Körfez’de çöp sorunu ortadan kaldıracak bir tesis inşa edeceklerini belirten Yılmaz, tesisin inşa edileceği yeri Körfez bölgesindeki kent konseylerinin belirlemesini istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğine de destek veren Büyükşehir Başkanı, söz verdi; denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını vurguladı.