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    HaberlerEge Haberleri Sıfır atık uygulamaları çevrenin koruyucusu
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    20.12.2020 - 00:04 |

    Sıfır atık uygulamaları çevrenin koruyucusu

    Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ÇEVMER) Perşembe Seminerleri’nde, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Kimyager Kemal Kılıç tarafından “Sıfır Atık Uygulamaları” konulu sunum yapıldı.

    Sıfır atık uygulamaları çevrenin koruyucusu

    Sıfır Atık Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Kılıç, “Avrupa’da atıkların yüzde 42’si geri dönüşüme giderken, Türkiye’de ise ancak yüzde 13’ü geri dönüşüme gidebiliyor. Bu yüzden, ülkemizde bu konuda bireysel düzeyde bilinçlenme son derece önemli” dedi.

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