Sıfır atık uygulamaları çevrenin koruyucusu

Sıfır Atık Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Kılıç, “Avrupa’da atıkların yüzde 42’si geri dönüşüme giderken, Türkiye’de ise ancak yüzde 13’ü geri dönüşüme gidebiliyor. Bu yüzden, ülkemizde bu konuda bireysel düzeyde bilinçlenme son derece önemli” dedi.