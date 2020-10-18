85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sihirli el dokundu
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:10 |

    Sihirli el dokundu

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için oluşturduğu Acil Çözüm ekipleri ile Buca ve Konak’a giderek 15 gündür devam eden çalışmaları inceledi.

    Sihirli el dokundu

    Muhtarlar mahallelerindeki sorunların ilk kez bu kadar hızlı çözüldüğünü vurguladı. Konak’ta Yenidoğan ve Küçükada mahallelerindeki incelemede Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca’nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Acil Çözüm Ekipleri Koordinatörü Heval Savaş Kaya da çalışmalar konusunda bilgi verdi. Başkan Soyer, Konak ve Buca’da başlatılan çalışmaları incelerken, bölge halkıyla sohbet etti. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tekin Düz, “12 yıldır muhtarım, hiç bu kadar hızlı hizmet almamıştım. Sanki mahallemize sihirli bir el dokundu. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soyer ise “Biz de mahallenin sorunlarını çözmek için bu kadar çaba gösterdiğin, bizim çalışmamıza ortak olduğun için sana teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber