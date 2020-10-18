Sihirli el dokundu

Muhtarlar mahallelerindeki sorunların ilk kez bu kadar hızlı çözüldüğünü vurguladı. Konak’ta Yenidoğan ve Küçükada mahallelerindeki incelemede Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca’nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Acil Çözüm Ekipleri Koordinatörü Heval Savaş Kaya da çalışmalar konusunda bilgi verdi. Başkan Soyer, Konak ve Buca’da başlatılan çalışmaları incelerken, bölge halkıyla sohbet etti. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tekin Düz, “12 yıldır muhtarım, hiç bu kadar hızlı hizmet almamıştım. Sanki mahallemize sihirli bir el dokundu. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soyer ise “Biz de mahallenin sorunlarını çözmek için bu kadar çaba gösterdiğin, bizim çalışmamıza ortak olduğun için sana teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.