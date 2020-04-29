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    HaberlerEge Haberleri ‘Silikonlar sağlığa ve emzirmeye zararsız’
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    29.04.2020 - 07:00 |

    ‘Silikonlar sağlığa ve emzirmeye zararsız’

    Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Ateş, meme küçültme ve büyütme operasyonu hakkında bilgi verdi.

    ‘Silikonlar sağlığa ve emzirmeye zararsız’

    18 yaş üzerindeki her kadına yapılabildiğini söyleyen Ateş, operasyonların emzirmeye engel taşımadığını belirtti.
    Hızlı iyileşme süreci
    Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde meme küçültme veya dikleştirme estetiği operasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Ateş, “Operasyon yaklaşık 3 saat sürüyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi 10 gün sürebiliyor. Meme büyütme operasyonlarının ise daha çok genç kadınlar arasında yaygın, sağlığa hiçbir zararı olmayan FDA onaylı silikon implantlar kullanılıyor. Operasyon 1.5 saat kadar sürüyor. Hasta 1 hafta sonra günlük yaşamına dönebiliyor” dedi.

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