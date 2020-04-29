‘Silikonlar sağlığa ve emzirmeye zararsız’

18 yaş üzerindeki her kadına yapılabildiğini söyleyen Ateş, operasyonların emzirmeye engel taşımadığını belirtti.

Hızlı iyileşme süreci

Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde meme küçültme veya dikleştirme estetiği operasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Ateş, “Operasyon yaklaşık 3 saat sürüyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi 10 gün sürebiliyor. Meme büyütme operasyonlarının ise daha çok genç kadınlar arasında yaygın, sağlığa hiçbir zararı olmayan FDA onaylı silikon implantlar kullanılıyor. Operasyon 1.5 saat kadar sürüyor. Hasta 1 hafta sonra günlük yaşamına dönebiliyor” dedi.