85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şimdi tam zamanı
    ABONE OL
    07.11.2020 - 07:00 | | İzmir DHA

    Şimdi tam zamanı

    Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen Göztepe, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’nda 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

    Şimdi tam zamanı

    Süper Lig’e iddialı bir giriş yapan ancak geride kalan 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, bugün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi, Cüneyt Çakır yönetecek. Göz Göz’de sakatlığı bulunan Alpaslan yine görev yapamayacak. Lige Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek başladıktan sonra son 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Göz Göz, 6 haftada 7 puan toplayabildi.
    Şartlar eşit
    Erzurumspor da sarı kırmızılılarla aynı puanda. Ligde son maçını 23 Ekim’de Kasımpaşa deplasmanında oynayıp sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Göztepe’nin, 31 Ekim’de evinde Aytemiz Alanyaspor’la oynaması gereken mücadele, 1 gün önce İzmir’i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Süper Lig’de rakibiyle 2018-2019 sezonunda 2 kez karşılaşan Göztepe, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, o sezon Erzurum’a deplasmanda 2-1, İzmir’de ise 1-0 mağlup olmuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Sıradaki Haber