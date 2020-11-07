Şimdi tam zamanı

Süper Lig’e iddialı bir giriş yapan ancak geride kalan 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, bugün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi, Cüneyt Çakır yönetecek. Göz Göz’de sakatlığı bulunan Alpaslan yine görev yapamayacak. Lige Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek başladıktan sonra son 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Göz Göz, 6 haftada 7 puan toplayabildi.

Şartlar eşit

Erzurumspor da sarı kırmızılılarla aynı puanda. Ligde son maçını 23 Ekim’de Kasımpaşa deplasmanında oynayıp sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Göztepe’nin, 31 Ekim’de evinde Aytemiz Alanyaspor’la oynaması gereken mücadele, 1 gün önce İzmir’i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Süper Lig’de rakibiyle 2018-2019 sezonunda 2 kez karşılaşan Göztepe, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, o sezon Erzurum’a deplasmanda 2-1, İzmir’de ise 1-0 mağlup olmuştu.