Şirinyer Hipodromu yarışlar için hazır

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen 20 Mart’ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir’in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor. 485 dönüm arazide bulunan hipodroma, yarış öncesinde sosyal mesafe uyarıları yerleştirilip, 255 dezenfektan dispanseri ve jokeyler için tek kişilik odalar hazırlandı.