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    HaberlerEge Haberleri Şirinyer Hipodromu yarışlar için hazır
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Şirinyer Hipodromu yarışlar için hazır

    KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen 20 Mart’ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak.

    Şirinyer Hipodromu yarışlar için hazır

    KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen 20 Mart’ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir’in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor. 485 dönüm arazide bulunan hipodroma, yarış öncesinde sosyal mesafe uyarıları yerleştirilip, 255 dezenfektan dispanseri ve jokeyler için tek kişilik odalar hazırlandı.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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