08.02.2020 - 00:15 |
Sıtkı ‘Başkan’ a mezarı başında anma töreni
İki yıl önce hayatını kaybeden ve binlerce Kuşadalı’nın katılımı ile son yolculuğuna uğurlanan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, ölüm yıl dönümünde anıldı.
Kuşadası’nın sevilen ismi Sıtkı Kundak için düzenlenen anma törenine, Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ve Kundak’ın sevenleri katıldı.
“Başkan” lakaplı Kundak’ın, Kuşadası’nın sembol isimlerinden biri olduğunu söyleyen Günel, “Anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.