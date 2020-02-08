Sıtkı ‘Başkan’ a mezarı başında anma töreni

Kuşadası’nın sevilen ismi Sıtkı Kundak için düzenlenen anma törenine, Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ve Kundak’ın sevenleri katıldı.



“Başkan” lakaplı Kundak’ın, Kuşadası’nın sembol isimlerinden biri olduğunu söyleyen Günel, “Anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.