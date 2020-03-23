23.03.2020 - 07:00 |
‘Siz isteyin biz getirelim’
Vatandaşının sağlığı için tüm hijyen tedbirlerini alan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hilal Masa ve Milletin Ekibini 7/24 teyakkuz halinde tutacak.
Vatandaşının sağlığı için tüm hijyen tedbirlerini alan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hilal Masa ve Milletin Ekibini 7/24 teyakkuz halinde tutacak. Başkan Serkan Acar, çınarların ALO 153 Hilal Masa’yı arayarak ya da 0530 277 22 22 whatsapp hattından ulaşabileceklerini söyledi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.