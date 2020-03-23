‘Siz isteyin biz getirelim’

Vatandaşının sağlığı için tüm hijyen tedbirlerini alan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hilal Masa ve Milletin Ekibini 7/24 teyakkuz halinde tutacak. Başkan Serkan Acar, çınarların ALO 153 Hilal Masa’yı arayarak ya da 0530 277 22 22 whatsapp hattından ulaşabileceklerini söyledi.