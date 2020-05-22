Sofralara konuk oluyor

Ramazan boyunca mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un son durağı Telekler Mahallesi’ydi. Vatandaşlarla sohbet eden Aksoy, daha sonra Bozalan Mahallesi muhtarı Ahmet Akarsu’nun iftar sofrasına konuk oldu. Akarsu Ailesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür eden Aksoy, “Ramazan vesilesiyle sizlerle aynı sofrada olmak bizler için büyük mutluluk. Daha sağlıklı günlerde, eskisi gibi büyük iftar sofralarında hep birlikte olacağız” dedi.