Sokağa çıkamayan arıcılara izin

Muğla’da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararla bal hasadına başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına takılan ve kovanlarına bakabilmek için Muğla Valiliği’ne başvuran arıcılara güzel haber geldi. İlde kalanlara haftada iki gün, il dışına çıkacaklar için haftada üç gün seyahat izni verildi.

Hasat haziranda

Türkiye’nin çam balı ihtiyacının yüzde 80’inin Muğla’dan karşılandığını belirten Vali Esengül Civelek, arıcıların mağdur olmaması ve rutin bakımların yapılabilmesi için düzenlemeye gidildiğini ifade etti. Çalışmalara başlayan arıcılar, haziranda hasat yapacak.