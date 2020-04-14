Sokağa çıkana ceza yağdı!

İZMİR’DE 48 saatlik sokağa çıkma yasağında ihlallerden dolayı 1223 kişiye 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerini yasak bittikten sonra da sürdürdü. Durdurulan araçların sürücülerine maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu, sokağa çıkma yasakları devam eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlar da denetlendi.

Manisa’da 690 bin kişi

Manisa’da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 215 vatandaş ve 4 işyerine toplam 689 bin 850 lira para cezası kesildi. Konuyla ilgili olarak Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 12.04.2020 tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Köprübaşı, Saruhanlı, Gördes, Soma, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Kula ilçelerimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 4 işyerine ve 215 şahsın her birine 3.150’şer lira olmak üzere toplam 689.850 lira cezai işlem uygulanmıştır.”

Balıkesir’de de ceza

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen para cezaları kesildi.

Üç suçtan 10 bin lira!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 yabancı uyrukluya para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, Muğla’da cadde ve sokaklarda sessizlik hâkim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi TOKİ mevkiinde yasağı ihlal eden, Suriye uyruklu 5 kişiye para cezası verdi. Ortaca’da, Terzialiler Mahallesi’nde alkollü araç kullanan ve yasağı ihlal eden M.A. (44) adlı sürücüye, 10 bin 788 lira para cezası verdi; M.A.’nın sürücü belgesine 6 ay süreyle el kondu. M.A.’ya trafik suçlarından 6 bin 772 lira, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 866 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 3 bin 150 lira para cezası verildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan O.A.’ya da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesildi.