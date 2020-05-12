Sokaklar doldu

Önceki gün sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından maske dağıtıldı. 65 yaş üstü vatandaşların virüsten korunması sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, sokaklara akın eden 65 yaş üstü vatandaşların bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesi için şehrin 11 farklı noktasında kurduğu maske dağıtım stantlarında maske ve dezenfektan dağıttı. 4 saatte yaklaşık 20 bin maske tüketildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ise, uzun sürenin ardından sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Dağıtım, Aydın’ın 17 ilçesinde farklı noktalarda hazır bulunan mobil ekipler tarafından parklarda ve caddelerde yapıldı.