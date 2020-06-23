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    23.06.2020 - 07:00 |

    Sokaklar, modern görünüme kavuştu

    Narlıdere Belediyesi, tüm sokaklarda çalışma başlattı.

    Sokaklar, modern görünüme kavuştu

    Narlıdere Belediyesi, tüm sokaklarda çalışma başlattı. Fen İşleri ekipleri, mart ayından bu yana altyapısı tamamlanmış 14 sokakta bin 600 metrekare kilit parke ve bin 200 metre kaldırım bordürü çalışması yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 48 adreste 310 metrekare asfalt yama işlemi gerçekleştirildi. Merdivenler boyandı, sokaklar modern görünüme kavuşturuldu. Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapıldı. Başkan Ali Engin, “Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz. Fiziki yatırımlar ve altyapı hizmetlerimizle kentimizin çehresi değişek” dedi.

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