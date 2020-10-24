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    24.10.2020 - 07:00 |

    Sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor

    Söke Belediyesi, eş zamanlı olarak Nalbantlar, Yuvaca ve Çeltikçi mahallelerinde temizlik çalışması yaptı.

    Sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor

    Söke Belediyesi, eş zamanlı olarak Nalbantlar, Yuvaca ve Çeltikçi mahallelerinde temizlik çalışması yaptı. Nalbantlar Mahalle Muhtarı Hasan Kabakçı, yapılan çalışmalardan dolayı mutluluğunu ifade etti, “Başkanımız Levent Tuncel her zaman yanımızda. 20 aydır mahalle muhtarlığım döneminde ne zaman başımız sıkışsa belediyeyi hep yanımızda gördük” dedi.

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