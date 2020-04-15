Söke’de karıncalar Gaziemir’de avcılar

Gaziemir Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ilaçlama ekibi, 1 ayda 550 noktada 8 bin 500 litre dezenfektan kullandı. Gaziemirlilerin ‘Virüs Avcıları’ adını taktığı ekip, bugüne kadar her mahallede en az dört kez ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama çalışmaları kapsamında toplamda İzmir’den Köln’e kadar olan 3 bin kilometrelik yolu kat etti.

‘Motive oluyoruz’

Dört kişiden oluşan ekip, tek kullanımlık tulum giyiyor ve maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarını takıyor. Görevde kullanılan tüm araçlar da her vardiya sonrasında dezenfekte ediliyor. Tüm hastaneler, kamu kurumları, ATM’ler, eczaneler, parklar, bahçeler, banklar, duraklar başta olmak üzere halkın temas edebileceği alanlarda ilaçlama çalışması yapan ekip, salgın bitene kadar görevine devam edecek.

Ege Üniversitesi’nde eğitim aldıklarını anlatan ekip üyeleri, “17 litrelik makineyi sırtımızda tüm gün boyu taşımak gerçekten zor ancak halkımızın virüsten korunması için bu çalışmayı severek yapıyoruz. Bize taktıkları lakapla motive oluyoruz. Biz Gaziemirliler için çalışıyoruz, hemşerilerimiz de kendi sağlıkları için evde kalsınlar. Bize taktıkları lakapla motive oluyoruz” diye konuştu.

İnsanüstü gayret

Başkan Halil Arda da, ilaçlama ekibinin insanüstü gayret ile çalıştığını söyledi. Başkan Arda, “Salgından önce belediyemizde böyle bir ekip yoktu. Salgının yayılma hızını öğrendikten sonra hemen ekibi oluşturduk. Sırtlarında taşıdıkları makine oldukça ağır. Tüm gün tulumu, maskenin içinde olmak da oldukça zor. İlçedeki tüm yurttaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Evlere erzak kolisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giydikleri koruyucu elbiselerle aralıksız sahada olan Söke Belediyesi ekipleri de ‘Beyaz Karıncalar’ olarak adlandırılıyor. Vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan ekipler, erzak dağıtımı ile sevgi ve paylaşımın sıcaklığını evlere götürüyor.

Başlattıkları kampanyayla, mahalle muhtarları ve hayırseverlerin de desteğiyle erzak kolisi dağıtımı başlattıklarını belirten Başkan Levent Tuncel, “Sosyal belediyeciliği gereklerini yerine getiriyoruz. Her ihtiyaçlarında vatandaşın yanlarında olmak, memnuniyetlerini görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.