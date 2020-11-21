Somaspor rüzgârı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka’yı da deplasmanda 1-0 yenen Somaspor, liderliğini sürdürürken, son 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Topladığı 23 puanla şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Somaspor’un Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, “Karşıyaka maçının büyük bölümünde üstündük. Oyuncularımızı kutluyorum. Büyük maçı büyük oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Önümüzde zorlu bir maraton var. Takımıma inanıyorum, başarı gelecek” dedi. Somaspor, önümüzdeki hafta sahasında Batman Petrolspor’la karşılaşacak.