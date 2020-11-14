Son sunum Oran’dan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, yurttaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla başlattığı ilçe belediye başkanları toplantıları tamamlandı. Başkan Soyer, toplantıların sonuncusunda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın sunumunu dinledi.

Dünya liginde

“Her şey söz verdiğimiz gibi” başlığı altında gerçekleştirilen sunumda Çeşme’nin tarihi, kültürel birikimi, doğal zenginlikleriyle harekete geçirilmeyi bekleyen eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Oran, “Çeşme çok yakın bir gelecekte, yalnız yaz turizmi için değil, tarih sağlık, sağlık, gastronomi ve tarım turizminde de dünyaca ünlü lokasyonlarla aynı ligde anılacak” dedi.

Çeşme Belediyesi’nin teknik altyapısının ve teşkilatlanmasının düzenlenerek çağdaş altyapıya kavuşturulduğunu anlatan Oran, hızlı çözümler üreten, etkin bir hizmet anlayışıyla projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Alaçatı ve Dalyan mahallerindeki Ek Hizmet Binaları ile vatandaşların belediyecilik işlemlerine yerinde ulaşımının sağlandığını, Ilıca ve Çiftlikköy ek hizmet binalarının kısa sürede hizmete gireceği bilgisinin verildiği sunumda, WhatsApp İletişim Hattı’na ulaşan binlerce talep ve şikayetin hızla çözüme ulaştırıldığı kaydedildi. Çeşme’de Sakız üretimine 40 yıl aradan sonra yeniden hayat verdiklerini ifade eden Oran, 500 dönüm alanda gerçekleştirilen Karakılçık Buğdayı ekiminde 200 ton ürün elde edilerek una dönüştürülmesinin sağlandığını, Tarla’dan Sofra’ya Rotası ve Ilıca Üretici Pazarı’nı hayata geçirerek Çeşmeli üreticilerin doğrudan tüketici ile buluşturulduğu bilgisini verdi.

Projelerini anlattı

Kısa sürede hayata geçireceği projelerden de bahseden Başkan Oran, şunları dile getirdi: “Çiftlikköy’de kurulacak yarı olimpik yüzme havuzu ve sosyal tesislerde düzenlenecek kurslarda dünya çapında sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. Konser alanları, seyir terasları, hediyelik çarşısı ve termal banyoları kapsayan proje tamamlandığında Ilıca, deniz içinde yer alan termal kaynaklarıyla 12 ay boyunca sağlık turizminin merkezi olacak. Yaş almış vatandaşlara destek olmak amacıyla İkinci Bahar Yaşlı Bakımevi’ni açacağız. Reisdere’de Kapalı Semt Pazarı ve Sosyal Tesisleri’nin projesi tamamlandı.”