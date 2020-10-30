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    30.10.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Son üç ayda 4’üncü konser

    Son üç ay içinde İzmir’de 3 konser veren Ayta Sözeri, hayranlarının yoğun isteği üzerine bu akşam Bayraklı Nevizade’de sahneye çıkacak.

    Son üç ayda 4’üncü konser

    Son üç ay içinde İzmir’de 3 konser veren Ayta Sözeri, hayranlarının yoğun isteği üzerine bu akşam Bayraklı Nevizade’de sahneye çıkacak. İzmirlilerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Sözeri, “Doğduğum, büyüdüğüm şehirde tekrar sahneye çıktığım için mutluyum” diye konuştu. İşletmeciler Barış Adsuna ile Boran Kırkan da, “Ülkemizin Kovid-19’u atlatmasını istediğimiz şu günlerde, her türlü tedbiri alarak halkımıza moral vermek için çalışıyoruz” dedi. l 

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