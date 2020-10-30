Sonbaharda aşk

İzmir Bölge idare Mahkemesi (BİM) 6. İdare Dava Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Aka ve Betül Aka çiftinin avukat oğlu Mehmet Aka ile Adanalı işadamı İbrahim-Ahsen Baykal çiftinin avukat kızı Merve Baykal, Narlıdere Bordo’da muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. İstanbul, Adana ve İzmir’den davetlilerin bulunduğu gecede, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy başta olmak üzere, çok sayıda çift gençlerin mutluluğuna tanıklık etti.