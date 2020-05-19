Sorun yok uyum var

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonunu kurmaylarıyla beraber sahada geçirdi. Cumartesi günü ilk olarak Edremit’e giden Yılmaz, Büyükşehir’in hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Körfez Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile BASKİ başta olmak üzere tüm birimleri tek çatı altında toplayacaklarını belirtti. Ardından Balya, Manyas, Gönen ilçelerini ziyaret eden Yılmaz’a, ilçe belediye başkanları da eşlik edip yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Balıkesir’e değer katıp fayda sağlayacak her projeye Büyükşehir’in destek vereceğini ifade etti.

Yeni kent simgesi

Yılmaz’ın pazar günkü durağı ise Karesi ve Altıeylül ilçeleri oldu. Balıkesir’in, Zağnos Paşa Cami Meydan Düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma projesinin ardından yeni bir simgeye kavuşacağını dile getiren Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın ardından açmayı planladıkları Çamlık’ın da, meydanla bütünlük sağlayacağını belirtti.

“Balıkesir’imizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz” diyen Yılmaz, “Bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu uyum ve birliktelik sayesinde Balıkesir’imizde çok güzel ve başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.