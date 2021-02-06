Sorunları dinledi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ağaçlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtar Halil Yüksel ve mahalle sakinlerini dinleyen Başkan Tuncel, tespitlerde bulunup sorunlara anında çözüm üretti.

Kapsamlı temizlik yapıldı

Öte yandan saha ekipleri kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Eş zamanlı olarak her gün üç farklı ekip hem ilçe merkezini hem de çevre mahalleleri pırıl pırıl yapıyor. Son olarak Latmos Dağı eteklerindeki Karakaya Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Muhtar Mustafa Akdaş, “Bir-iki ayda bir kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor” dedi.