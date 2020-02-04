Sorunu çözeceğiz

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Akhisarspor olarak Süper Lig’e çıkmak için bu yarıştan taviz vermeyeceklerini ve en kısa sürede şampiyonluk yarışına tekrar dahil olacaklarını belirtti. Vural, “Göreve geldiğim günden beri takımın moralini hep yüksekte tutmaya çalıştık. İzmir’e kazanma parolasıyla geldik. Maç başlamadan önce oyuncularıma rakibin genç oyunculardan kurulu bir takım olduğu için daha çok dikkat etmelerini istedim” dedi.

‘Toparlanacağız’

Vural, “Bu hafta rakip diye baktığımız takımlar puan kaybetti. Play Off’un içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz ilk ikiden çıkmak ama bu akış içerisinde bu oyun tarzıyla ligde sıkıntı yaşayacağımız ortada. Takımın gol yollarında bir problem var ve bunu en kısa zamanda çözmek de bizim işimiz. Sıkıntılı ortamdan çıkabilecek oyuncu kapasitemiz var. Taraftarlarımız tepki göstermekte haklı. Maçtan sonra yanlarına gittim, onları en kısa zamanda tekrardan mutlu günlere getireceğimizi ve toparlanacağımızı belirttim. Onlar da bana güvenerek bu hafta Menemenspor ile oynayacağımız maçta stadı doldurucaklarının sözünü verdiler” dedi. Öte yandan maçın bitimine az bir süre kala Akhisarspor taraftarları eski başkanları Hüseyin Eryüksel’e tepkilerde bulundu.