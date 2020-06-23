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    23.06.2020 - 07:00 | | MUĞLA DHA

    Sosyal mesafe kalmadı!

    Sıcak havayı fırsat bilenler, Muğla’nın dünyaca ünlü plajlarına akın etti. Denize girip, güneşlenenlerin büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti.

    Sosyal mesafe kalmadı!

    Sıcak havayı fırsat bilenler, Muğla’nın dünyaca ünlü plajlarına akın etti. Denize girip, güneşlenenlerin büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti. Bazı tatilcilerin maske de takmadığı görüldü. Termometrelerin 33 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının da 14 olarak ölçüldüğü Marmaris’de, Halk Plajı ile Uzunyalı ve İçmeler mevkilerindeki plajlar büyük bölümü günübirlik gelen tatilcilere ev sahipliği yaptı. ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’da da Aydın, Denizli ve İzmir’den gelenler yoğunluk oluşturdu. Sahil ve plajlardaki kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar, mesire alanlarında kendilerine yer bulabildi. Şezlonglar arasında 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulmasına rağmen çoğu kişi kurallara uymadı. 

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