Sözlerini tek tek tutuyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren ve başlayacak yeni projelerle ilgili mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Sandal, ilk olarak Onur Mahallesi’nde yapımı süren parka gitti. İçinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma alanlarının yer alacağını belirtti. Ardından Yamanlar Mahallesi’ne geçen Sandal, pazarın yanındaki alanda incelemede bulundu; eskiden düğün salonu olan alana kreş ve yeni bir düğün salonu yapılacağını müjdeledi.

Daha sonra Dünya Barış Anıtı yolu üzerindeki pazarın yanında bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik bölgede incelemelerde bulunan Başkan Sandal, buraya da 2 düğün salonu yapılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının bir an önce başlaması talimatını verdi. Son olarak Dünya Barış Anıtı’nı gezen Başkan Sandal, bir süredir atıl haldeki merkezin yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti, “Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.