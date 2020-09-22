‘Sözümüzün arkasındayız’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ahilik Haftası kapsamında kentteki esnaf temsilcilerini, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturdu.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin’in öncülüğünde Tarihi Çarşı’da 17 değişik meslek dalında faaliyet gösteren esnafın katıldığı online toplanıda sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu, Kemeraltı’nın sadece İzmir için değil Türkiye’nin bir değeri olduğunu ifade etti. “Kemeraltı esnafı bütün olumsuzluklara rağmen bir arada ve birbirine destek olmaya devam ediyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Esnaf arkadaşlar kendi haklarının daha güçlü savunucuları olurlarsa, esnafın odalara yaptırımı daha güçlü olur” ifadelerini kullandı. Daha önce esnaf bakanlığıyla ilgili söylediği sözlerin arkasında olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkanlar çabalıyor

Kemeraltı’nın İzmir için çok önemli bir değer olduğunu ve bu değeri tüm Türkiye’ye tanıtılması gerektiğini ifade eden Girgin de, “Pandemi sürecinde çoğu esnafımız kepenkleri kapatmak zorunda kaldı ve satışlarımız hala istediğimiz düzeyde değil. Kemeraltı’nın hala birçok problemi bulunmakta ama başta Tunç Soyer olmak üzere belediye başkanlarımız Kemeraltı’na titizlikle yaklaşıyor. Eğer Esnaf Bakanlığı kurulursa Türkiye’deki tüm esnafların sıkıntıları halledilir” diye konuştu.

Kemeraltı’nın İzmir’in en önemli marka değerlerinden biri olduğunu söyleyen Serter de, “Kemeraltı esnafı her ne kadar sıkıntı yaşıyorsa da bu günleri birbirine destek olarak atlatmasını bilecek. Biz de sorunlarına çözüm üretmek için CHP olarak çalışacağız” dedi.