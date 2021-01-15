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    HaberlerEge Haberleri Spil’e ilk kar düştü
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Spil’e ilk kar düştü

    MANİSA’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü.

    Spil’e ilk kar düştü

    MANİSA’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü. Önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, Spil Dağı’nda yerini kara bıraktı. 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yağan kar sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.

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