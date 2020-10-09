‘Sporcularımıza sahip çıkıyoruz’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 13 ayrı branşta 600’ü aşkın sporcusu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda pek çok önemli başarıya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularını ağırladı. Amatör Spor Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Denizli Büyükşehir Belediyespor idarecileri, teknik heyet ve sporcular katıldı. Başkan Osman Zolan, “Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Hem sağlıklı nesiller olarak yetişmeniz hem de geleceğe hazırlanmanız açısından spora destek vermeye her geçen gün daha fazla devam ediyoruz. Çünkü siz değerli gençlerimiz bu ülkenin, bu şehrin, bizlerin geleceğisiniz. Gençlik varsa gelecek vardır. Gençlik varsa geleceğimiz daha güzeldir” dedi.