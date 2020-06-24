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    HaberlerEge Haberleri STK Yerleşkesi’ne kayıtlar başladı
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    24.06.2020 - 07:00 |

    STK Yerleşkesi’ne kayıtlar başladı

    Bornova Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getirmek için projelendirdiği Altındağ Kültür Merkezi için kayıtlar başladı.

    STK Yerleşkesi’ne kayıtlar başladı

    Bornova Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getirmek için projelendirdiği Altındağ Kültür Merkezi için kayıtlar başladı. Başkan Mustafa İduğ’u ziyarete gelen Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şube Başkanı Doğan Aygen, yerleşkede yer almak için ilk imzayı atan isimler oldu. İduğ, “Bu yerleşke ile belediyemizin tüm imkanlarını STK’larımıza açıyoruz” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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