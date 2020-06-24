STK Yerleşkesi’ne kayıtlar başladı

Bornova Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getirmek için projelendirdiği Altındağ Kültür Merkezi için kayıtlar başladı. Başkan Mustafa İduğ’u ziyarete gelen Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şube Başkanı Doğan Aygen, yerleşkede yer almak için ilk imzayı atan isimler oldu. İduğ, “Bu yerleşke ile belediyemizin tüm imkanlarını STK’larımıza açıyoruz” dedi.