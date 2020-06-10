Stoklar ilk kez tükendi

Aydın Valiliği, koronavirüs nedeniyle kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Aydın’da 2019 yılında aylık ortalama 4 bin ünite kan bağışı yapıldı, 2020’nin mart, nisan ve mayıs ayında ise kan bağışı aylık olarak bin 300 üniteye düştü. Kan ihtiyacının fazla olması nedeniyle, günlük bağışlanan kanın tamamı hastanelerde kullanıldığı ve stok yapılamadığı öğrenildi. Valilik, “Salgın nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle kan stokları ilk defa bitti.

Kan bağışı çağrısı

Hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi, kanser gibi hastalarımızın kan ihtiyaçları maalesef karşılanamıyor” açıklamasında bulundu. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit de, “Kan bağışında Türkiye’den ilk 5’inci sıranın altına hiç düşmedik. Salgın nedeniyle vatandaşların hastalığın bulaşıcılığından korkmasından dolayı kan vermekten kaçınıyorlar. Bizim kan merkezlerimiz günde iki defa dezenfekte edilmektedir. Kullanılan malzemeler bir defalık kullanılarak atılmaktadır. Zaten sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla buraya gelerek kanını verebilir” dedi.