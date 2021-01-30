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    HaberlerEge Haberleri ‘Su, bağışıklığı korumaya yardımcı’
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    30.01.2021 - 07:00 |

    ‘Su, bağışıklığı korumaya yardımcı’

    Hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde, su tüketimine olan istek yaz aylarına göre azalıyor.

    ‘Su, bağışıklığı korumaya yardımcı’

    Hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde, su tüketimine olan istek yaz aylarına göre azalıyor. Ancak soğuk günlerde istenilmese bile günde en az 2-2.5 litre su tüketilmesinin önemli olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, kışın yeteri kadar tüketilen suyun aynı zamanda bağışıklık sistemini de korumaya yardımcı olduğunu vurguladı. Uzel, “Sağlıklı kalmak adına temel besin gruplarından doğru miktarda tüketmek, vücudun vitamin ve mineral dengesini korumak ve yeteri kadar su tüketmek gerekir” dedi.

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